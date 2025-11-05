Meteo come sarà il tempo giovedì 6 novembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di giovedì 6 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso o sereno. Temperature minime con valori attorno ai 9-10°, massime con valori fino a 12-20°. Venti moderati di direzione variabile, mare poco mosso, localmente mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 4-9°, massime con valori fino ai 7-19°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare da poco mosso a mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)