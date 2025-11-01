Meteo come sarà il tempo domenica 2 novembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di domenica 2 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio lieve miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 9-14°, massime con valori fino a 14-21°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso o molto nuvoloso per tutta la giornata. Possibili deboli piogge sparse nelle zone nord e interne. Previste foschie dense e nebbie nelle zone interne. Temperature minime con valori attorno ai 4-13°, massime con valori fino ai 7-21°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)