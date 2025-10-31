Meteo come sarà il tempo sabato 1° novembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di sabato 1° novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo variabile al mattino. Dal pomeriggio-sera previsto aumento della nuvolosità. Temperature minime con valori attorno ai 9-14°, massime con valori fino a 14-21°. Venti moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso o molto nuvoloso per tutta la giornata, senza fenomeni piovosi degni di nota. Previste foschie dense e nebbie nelle zone interne. Temperature minime con valori attorno ai 4-13°, massime con valori fino ai 7-21°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)