Meteo come sarà il tempo venerdì 31 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di venerdì 31 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali sparsi al mattino. Dal pomeriggio-sera previsto miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 9-16°, massime con valori fino a 12-22°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata con temporali sparsi. Dal pomeriggio-sera previsto graduale miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 4-15°, massime con valori fino ai 7-21°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)