Meteo come sarà il tempo giovedì 30 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di giovedì 30 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali sparsi. Lieve miglioramento dalla sera. Temperature minime con valori attorno ai 9-16°, massime con valori fino a 12-20°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata con temporali sparsi. Dalla sera lieve miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 4-15°, massime con valori fino ai 7-19°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)