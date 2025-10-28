Meteo come sarà il tempo mercoledì 29 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di mercoledì 29 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso al mattino, dal pomeriggio aumento della nuvolosità senza fenomeni degni di nota. Temperature minime con valori attorno ai 5-12°, massime con valori fino a 12-22°. Venti moderati di direzione variabile, mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso e coperto per tutta la giornata. Dalla sera possibili qualche deboli piogge sparse. Previste nebbie o foschie nottetempo e primo mattino nelle zone interne. Temperature minime con valori attorno ai 4-12°, massime con valori fino ai 7-21°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)