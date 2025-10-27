Rubriche Il meteo in maremma e in toscana Meteo come sarà il tempo martedì 28 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto 27 ottobre 2025

27 ottobre 2025 371

371 Stampa

Redazione

Grosseto: Per la giornata di martedì 28 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Possibili foschie nottetempo e primo mattino nelle zone interne. Temperature minime con valori attorno ai 5-10°, massime con valori fino a 12-22°. Venti moderati di direzione variabile, molto mosso. In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Qualche nube in più in serata. Previste nebbie o foschie nottetempo e primo mattino nelle zone interne. Temperature minime con valori attorno ai 4-10°, massime con valori fino ai 7-21°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare molto mosso. (indice di attendibilità 70-75%)

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Meteo come sarà il tempo martedì 28 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto /media/images/meteo-maremmanews.jpg Meteo come sarà il tempo martedì 28 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto Grosseto, Mon, 27 Oct 2025 20:00:00 GMT Meteo come sarà il tempo martedì 28 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto Maremma News 117 it /media/images/thumbs/x600-meteo-maremmanews.jpg PT1M 2025-10-27T20:00:00+01:00 Rubriche