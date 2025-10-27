Meteo come sarà il tempo martedì 28 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di martedì 28 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Possibili foschie nottetempo e primo mattino nelle zone interne. Temperature minime con valori attorno ai 5-10°, massime con valori fino a 12-22°. Venti moderati di direzione variabile, molto mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Qualche nube in più in serata. Previste nebbie o foschie nottetempo e primo mattino nelle zone interne. Temperature minime con valori attorno ai 4-10°, massime con valori fino ai 7-21°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare molto mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)