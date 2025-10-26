Meteo come sarà il tempo lunedì 27 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di lunedì 27 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso o sereno. Dalla sera graduale aumento della nuvolosità. Temperature minime con valori attorno ai 5-9°, massime con valori fino a 12-20°. Venti moderati di direzione variabile, molto mosso, localmente agitato.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso o quasi sereno, dalla sera previsto aumento graduale della nuvolosità. Temperature minime con valori attorno ai 4-9°, massime con valori fino ai 7-18°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare molto mosso, localmente agitato.
(indice di attendibilità 70-75%)