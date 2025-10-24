Meteo come sarà il tempo sabato 24 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di sabato 24 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso al mattino. Aumento progressivo della nuvolosità durante la giornata, con possibili fenomeni piovosi dal pomeriggio-sera. Temperature minime con valori attorno ai 5-8°, massime con valori fino a 12-20°. Venti moderati di direzione variabile, molto mosso, localmente agitato.
In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso o coperto con piogge sparse in tutti i settori della regione. Temperature minime con valori attorno ai 4-8°, massime con valori fino ai 7-18°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare molto mosso, localmente agitato.
(indice di attendibilità 70-75%)