Meteo come sarà il tempo venerdì 24 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di venerdì 24 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 8-12°, massime con valori fino a 12-18°. Venti moderati di direzione variabile, molto mosso, localmente agitato.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 8-11°, massime con valori fino ai 7-18°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare molto mosso, localmente agitato.
(indice di attendibilità 70-75%)