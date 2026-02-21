Proroga contributi vigneti: sei mesi in più per 231 aziende toscane, oltre 6,8 mln euro

Firenze: Sei mesi di tempo in più per presentare le domande di saldo dei contributi ottenuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. È questa l’entità della proroga disposta da Artea rispetto a questo intervento finanziato con fondi Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia).

Il contributo, che riguarda la sola annualità 2025-2026, interessa 231 aziende toscane per un importo complessivo di oltre 6,8 mln euro. Ciascuna di queste aziende, invece che presentare la domanda entro il prossimo 31 ottobre, avrà tempo sino al 30 aprile 2027.

La domanda di saldo è l'ultimo passaggio che l'azienda deve compiere per ricevere il contributo europeo, e viene presentata solo dopo il completamento degli interventi previsti. A causa di criticità che stanno interessando il settore, ed in particolare la difficoltà riguarda il reperimento delle barbatelle (le giovani piante di vite da impiantare) le principali organizzazioni agricole toscane — Coldiretti, Confagricoltura e CIA — hanno richiesto la proroga dei termini originariamente previsti dal bando. Una richiesta che è stata pienamente accolta dall’ente pagatore regionale.

Contestualmente Artea ricorda che l'erogazione dei contributi a saldo deve concludersi improrogabilmente entro il 15 ottobre 2027, termine ultimo della corrente programmazione finanziaria del Piano Strategico della PAC (PSP 2023-2027) per quanto concerne i fondi FEAGA".