Progetto Metinvest Adria a Piombino tra i Top 5 Mega-Project in Europa secondo il Financial Times

Il progetto Metinvest Adria entra tra i top 5 mega-project in Europa secondo il Financial Times, riconoscimento internazionale per il progetto siderurgico green di Piombino.

Piombino: Un riconoscimento internazionale che rafforza il valore strategico e industriale del progetto siderurgico green di Piombino. Il progetto Metinvest Adria entra infatti tra i cinque investimenti diretti esteri a maggiore impatto in Europa secondo il Financial Times, attraverso fDi Intelligence.

Dopo l’indicazione come progetto strategico nazionale da parte del Governo italiano lo scorso 20 novembre, l’iniziativa compie così un ulteriore passo di rilievo sul piano internazionale, venendo annoverata tra «i progetti di investimento diretto estero in Europa con il maggior potenziale di generare un impatto significativo sul territorio».

Il progetto di Metinvest e Danieli & C. Officine Meccaniche si è classificato al quinto posto nella graduatoria Investment Impact Awards 2026, nella categoria Mega-project, riservata agli investimenti superiori ai 500 milioni di euro.

“Vedere il progetto Adria nella top 5 per “il maggior potenziale di generare un impatto significativo” non può che riempirci di soddisfazione e confermare la bontà e l’importanza del lavoro che stiamo portando avanti” – commenta Luca Villa, CEO di Metinvest Adria – “A maggior ragione se consideriamo che la competizione ha visto la produzione di acciaio, spesso ritenuta un settore obsoleto, superare investimenti in batterie, data center e perfino combustibili puliti. Questo riconoscimento rafforza ulteriormente la nostra determinazione a trasformare il progetto in una realtà concreta”.

All’edizione 2026 del riconoscimento hanno partecipato 106 realtà. La candidatura del progetto Metinvest Adria è stata presentata in maniera indipendente dall’agenzia Invest in Tuscany della Regione Toscana.