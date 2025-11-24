Evoluzione 2026: Roma capitale del futuro dell’olio extravergine di oliva di qualità

Ultimi giorni per le candidature: fino al 30 novembre le aziende olearie possono iscriversi all’ottava edizione dell’evento dedicato all’eccellenza olearia italiana.

Roma: Rimarrà aperta fino a domenica 30 novembre 2025 la campagna iscrizioni per le aziende olearie italiane che intendono partecipare all’ottava edizione di Evoluzione, uno dei più importanti eventi italiani dedicati all’olio extravergine di oliva di qualità, in programma per lunedì 19 gennaio 2026 a Roma, presso il Salone delle Fontane – EUR.

Per garantire un’esperienza di alta qualità e consentire ai partecipanti di poter usufruire al meglio delle opportunità di confronto e commerciali offerte da Evoluzione, degli assaggiatori professionisti selezioneranno, tra quelle iscritte, le migliori aziende produttrici di olio provenienti da tutta Italia. Le aziende interessate a partecipare alla selezione possono scrivere a info@evoluzioneolio.com .

L’evento – un progetto di valorizzazione e promozione dell’olio e.v.o. di qualità pensato per gli operatori Ho.Re.Ca. e del turismo, per la stampa e per i professionisti dell’olio – sarà incentrato questo anno sul tema “Il futuro dell’olio extravergine di oliva” e sarà l’occasione per delineare, dopo anni di crisi produttive, le nuove prospettive per l’avvenire dell’olio e.v.o. e rimarcare la crescita d’interesse verso la formazione, la trasparenza e l’impegno a valorizzare il lavoro di chi produce e utilizza prodotti oleari di qualità.

Evoluzione 2026 si conferma, quindi, come luogo ideale per l’apertura di spazi di dialogo tra i diversi mondi della filiera, favorendo il formarsi di una consapevolezza e una cultura condivise dell’olio e.v.o. di qualità, e come palcoscenico privilegiato per lo sviluppo di occasioni di confronto e di networking tra il mondo delle aziende e della produzione olearia, gli operatori del settore Ho.Re.Ca., rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo della comunicazione e del settore accademico, ricercatori e professionisti, intenzionati a diffondere e rafforzare la conoscenza e la promozione dell’olio extravergine di qualità.

L’evento sarà l'occasione per presentare al mercato le migliori aziende di olio extravergine di oliva italiano, grazie anche a delle specifiche masterclass di degustazione guidate da esperti, oltre alla Guida degli Oli di Evoluzione 2026, che raccoglie tra le aziende produttrici e gli operatori, quelli che si sono distinti nella valorizzazione dell’olio extravergine nella propria attività, offrendo uno strumento utile ai professionisti del settore Ho.Re.Ca., ma anche a cultori e appassionati, per orientarsi nella scelta degli oli.

Il programma di Evoluzione 2026 - evento organizzato da Oleonauta, che dal 2013 si occupa di promozione della cultura dell’olio tramite attività di formazione e degustazioni guidate, e dall’editore indipendente La Pecora Nera - includerà incontri con esperti, docenti universitari e protagonisti del settore, degustazioni guidate e talk.

Per gli operatori Ho.re.ca., la stampa e i professionisti del settore l'ingresso ad Evoluzione 2026 è gratuito (ore 10:00 / 19:00) previo accredito da richiedere compilando il form presente sul sito. Il pubblico di appassionati è ammesso dalle 15.00 alle 19.00, previo accredito da richiedere compilando il form presente sul sito www.evoluzioneolio.com .



