"Donne che contano: Finanza al femminile" - Il corso gratuito alla Biblioteca Chelliana

Grosseto: Si terrà mercoledì 27 novembre 2025, alle ore 17.30 presso la biblioteca Chelliana di Grosseto, l'iniziativa gratuita dal titolo "Donne che contano: finanza al femminile", un evento organizzato con il Patrocinio del Comune di Grosseto, assessorato ai Servizi sociali e politiche abitative. Inserito nell’ambito progetto "Finanza in Comune", l'incontro è pensato per fornire strumenti pratici e conoscenze utili per affrontare le sfide economiche della vita moderna. L’iniziativa, in particolare, mira a colmare il divario di genere in ambito economico, affrontando in modo diretto e pratico i seguenti argomenti:

• Rapporto fra donne e denaro: stereotipi, cultura e realtà;

• Gender gap salariale e patrimoniale;

• Maternità, carriere discontinue e scelte di vita: come tutelarsi;

• Cos'è l'investimento e perché è utile anche a piccoli passi;

• Regime patrimoniale, intestazioni, eredità: nozioni base;

• Riflessioni finali ed esperienze delle partecipanti.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per informazioni e iscrizioni è necessario contattare i numeri: 340 4189307 – 340 6161796



