Rinnovo Contratto lavoro domestico, Cgil: “più dignità e tutele per colf e badanti”

Filcams Cgil: «Dal nuovo giorno festivo alle tutele familiari, siamo a disposizione per assistere lavoratori e lavoratrici»

Grosseto: Firmata il 28 ottobre l'ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico, Il nuovo contratto che riguarda oltre 817.000 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia è entrato in vigore il 1° novembre 2025 e resterà valido fino al 31 ottobre 2028.

I principali vantaggi

Aumenti salariali progressivi: +100 euro lordi mensili a regime per il livello BS (chi assiste persone autosufficienti), distribuiti in quattro tranche dal 2026 al 2028. Oltre a questo, si aggiunge il recupero dell’inflazione previsto dall’art. 38 del Ccnl, che nel periodo 2021–2025 ha raggiunto 135,75 euro.

Formazione riconosciuta: l'indennità mensile EBIN-COLF per i lavoratori certificati passa da 11 a 30 euro mensili, valorizzando concretamente la qualificazione professionale e riconoscendo la qualità del servizio offerto da chi completa percorsi formativi riconosciuti dall'ente bilaterale di settore.

Nuove tutele maternità, assistenza familiari e 104: introdotti quattro mesi di maternità facoltativa e, per la prima volta nel settore, il diritto ai permessi retribuiti per assistere familiari con gravi disabilità secondo la Legge 104/1992.

Nuovo giorno festivo e +60% di retribuzione se si lavora nelle festività: dal 1° gennaio 2026 il 4 ottobre (San Francesco) diventa festività nazionale riconosciuta anche per colf e badanti.

Questa giornata si aggiunge alle festività già previste per i lavoratori domestici, che includono il 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 4 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre. Per il lavoro prestato durante le festività è prevista una maggiorazione del 60% sulla retribuzione.

Maggiore trasparenza nel contratto: Arriva l’obbligo di indicare nel contratto individuale la collocazione temporale e modalità di corresponsione del salario, con preventivo accordo per ogni modifica.

Il sostegno della Filcams CGIL

L’arrivo del nuovo contratto può significare anche il veder arrivare nuovo carico burocratico o nuovo lavoro per badanti e colf, anche per questo La Filcams CGIL è a disposizione per fornire assistenza, informazioni e supporto nelle pratiche contrattuali e per ogni necessità lavorativa. «I servizi includono la stipulazione del contratto, l'elaborazione delle buste paga, la comunicazione telematica all'INPS e l'assistenza previdenziale e fiscale – dice Maikol Ricci, funzionario referente della segreteria Filcams Cgil Grosseto (al centro nella foto) - Per ricevere consulenza e tutela sindacale, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali della Filcams CGIL e al CAAF CGIL. Essere in regola conviene: significa accedere a tutele, diritti e bonus fiscali, costruendo rapporti di lavoro sani, che garantiscano l’accesso a diritti fondamentali».



