Mercato dei finanziamenti: in Toscana TAEG medio sui prestiti personali all’8,35%, in calo di mezzo punto percentuale rispetto a un anno fa

Nel terzo trimestre dell’anno cala 19 punti base anche il tasso di interesse medio sulle cessioni del quinto per dipendenti privati rispetto al Q3 2024

Firenze: Dopo gli 8 tagli ai tassi di interesse decisi dalla Banca Centrale Europea tra giugno 2024 e giugno 2025, lo stop deciso nelle ultime due riunioni ha portato a una stabilizzazione dei tassi per i prestiti personali e le cessioni del quinto negli ultimi mesi. Tuttavia, il percorso di allentamento monetario intrapreso da Francoforte a partire dall’estate scorsa ha reso l’accesso al credito più conveniente se si paragonano le condizioni attuali con quelle dello stesso periodo del 2024.

Infatti, secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it, il TAEG medio dei prestiti personali è passato dall’8,85% registrato nel periodo luglio-settembre del 2024 all’8,35% del terzo trimestre di quest’anno, per un calo pari a mezzo punto percentuale. Anche per quanto riguarda le cessioni del quinto per i dipendenti privati, fascia di consumatori che nel terzo trimestre del 2025 assorbe oltre la metà (53,4% del totale) delle richieste a livello nazionale per questa tipologia di finanziamento, il TAEG medio delle pratiche erogate si ferma al 6,59%, quasi 20 punti base in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando era al 6,88%. Per quanto riguarda le cessioni del quinto destinate ai dipendenti pubblici (che rappresentano il 24,5% delle richieste totali nel Q3 2025) e ai pensionati (22,2% del mix) si osserva invece un rialzo di circa 20 punti base, con il TAEG medio che per i primi passa dal 5,33% del periodo tra luglio e settembre 2024 al 5,51% attuale, mentre per i secondi sale dal 7,63% al 7,80%.

Nicoletta Papucci, portavoce di PrestitiOnline.it, commenta: “L’accesso al credito sta diventando più conveniente grazie ai tassi in calo soprattutto per i prestiti personali e per le cessioni del quinto dei dipendenti privati, con quest’ultima formula che, grazie alle garanzie più solide offerte alle finanziarie, permette di ottenere condizioni più vantaggiose. Inoltre, con comparatori come PrestitiOnline.it è ancora più semplice trovare l’offerta giusta e risparmiare.”

Prestiti personali: nel 2025 in Toscana si richiedono 11.400 € in media, 400 € in più rispetto allo scorso anno. Calano le richieste per liquidità, aumentano quelle per consolidamento

Nel corso del 2025 finora, secondo i dati dell’Osservatorio di PrestitiOnline.it l’importo medio richiesto per prestiti personali dai consumatori in Toscana si attesta sui 11.400 €, dato in aumento rispetto al 2024 quando era pari a 11.000 €. Guardando alle finalità di finanziamento, i prestiti per liquidità si confermano al primo posto, anche a fronte di un calo delle richieste che scendono dal 31,4% del totale del 2024 al 30,7% attuale. Quelle per il consolidamento, invece, crescono rispetto all’anno scorso, passando dal 17,2% al 19,6% del mix, conquistando il secondo posto tra le finalità di finanziamento più popolari nella regione. Terzo posto per l’acquisto di un’auto usata, con la quota di richieste che rimane stabile al 18,6%. Confrontando i dati dell’anno passato con quelli del 2025 finora, inoltre, si osserva un aumento per quanto riguarda la durata dei finanziamenti, che cresce passando da 5 anni e 4 mesi a 5 anni e 6 mesi in media. Anche l’età dei richiedenti di prestiti personali aumenta, con il dato che dai 44 anni e 2 mesi del 2024 sale a 45 anni e 4 mesi in media.

Nel 2025, Prato si distingue come la provincia dove l’importo medio richiesto è più elevato nei prestiti personali, con un dato pari a 12.581 € (in aumento rispetto al 2024 quando era 10.710 €), mentre il valore più basso si registra a Grosseto con 10.282 € (nel 2024 era 10.800 €). Per quanto riguarda la durata dei finanziamenti, in provincia di Prato e Siena si registrano quelli più lunghi (5 anni e 7 mesi in media in entrambi i casi), mentre a Pistoia si trovano i richiedenti di prestiti personali meno giovani della Toscana, con un’età di 46 anni e 5 mesi in media nel 2025.

Cessioni del quinto: nel 2025 aumentano importi richiesti, stabile la durata dei finanziamenti

Anche per quanto riguarda le cessioni del quinto, nel 2025 in Toscana si osserva un aumento degli importi medi richiesti rispetto allo scorso anno, con il dato che da 20.000 € sale a 21.500 € in media. I dipendenti pubblici, che pesano per il 26,7% del totale delle domande nel 2025, si confermano anche quest’anno i consumatori che richiedono somme più elevate, con 23.300 € in media, seguiti dai pensionati (22,9% delle richieste per un importo medio di 21.400 €) e dai dipendenti privati (50,5% delle richieste, 20.700 € in media nel 2025). Guardando alla durata media dei finanziamenti, in Toscana il valore si mantiene stabile rispetto allo scorso anno, con un dato di 8 anni e 4 mesi.

Siena si distingue per l’importo medio richiesto più elevato della Toscana per le cessioni del quinto, da 21.882 € nel 2024 a 23.007 € nel 2025, mentre nella provincia di Arezzo si registra anche la durata dei finanziamenti più lunga dell’intera regione, con un dato medio di 8 anni e 7 mesi. Per quanto riguarda l’età dei richiedenti, nella provincia di Grosseto si registra il valore più alto, con 53 anni e 7 mesi in media.



