Rischio idrogeologico e idraulico reticolo minore, allerta gialla su tutta la Toscana lunedì 24 novembre

Firenze: Piogge e temporali in arrivo su tutta la Toscana. Dalla serata di oggi, ma soprattutto nella giornata di domani lunedì 24 novembre una nuova perturbazione interesserà la Toscana con piogge anche molto abbondanti in arrivo specie sul versante nord ovest.

In questo scenario la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore su tutta la Toscana.

L'intensificazione delle piogge è prevista fra domenica e lunedì con temporali su tutto il nord ovest e sull’appennino pistoiese e pratese. Dalla mattina di domani lunedì, le precipitazioni si estenderanno anche sul resto della regione dove comunque risulteranno meno persistenti.

Domani possibili raffiche di vento anche fino a 70km/h sottovento all’appennino e mari mossi

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, in base alle diverse tipologie di rischio, sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo