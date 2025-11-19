Red carpet women: le provocazioni, la comicità e l’ironia di Katia Beni in un format inedito

Firenze: “Red Carpet Women... e il tappeto lo porta lei!” è il titolo del progetto che Katia Beni ha presentato oggi presso la saletta del Cinema Teatro della Compagnia di Firenze, nell'ambito de La Toscana delle Donne 2025: portando sempre con sé sotto il braccio uno zerbino rosso, il suo “red carpet” personale, spazio metaforico sul quale provocare e mettersi in gioco con le ospiti, Katia Beni ha ideato e dato vita a una rubrica per il web composta da sette video interviste ad altrettante artiste della scena nazionale.

Le ospiti intervistate da Katia Beni sono state: Stefania Sandrelli, Angela Finocchiaro, Maria Cassi, Maria Amelia Monti, Paola Minaccioni, Barbara Enrichi e Cinzia Th Torrini. Il progetto Red Carpet Women è dunque un evento dedicato alle donne e allo spettacolo dal vivo, nonché alla valorizzazione dei teatri e dei luoghi di cultura della Toscana con l’obiettivo di evidenziare il lavoro delle donne in ambito artistico e culturale favorendo il dibattito sulla parità di genere, attraverso il filtro costante della dell’ironia.

Gli incontri sono avvenuti sui palcoscenici dei più importanti teatri della Toscana: Teatro del Maggio di Firenze, Teatro Giotto di Vicchio, Tetro degli Industri a Grosseto, Teatro Aurora di Scandicci, Teatro del Popolo di Castelfiorentino, Teatro Niccolini di San Casciano Val di Pesa e Teatro della Pergola di Firenze.

Il format, inedito, è organizzato e prodotto da Antonella Moretti, presidente dell’Associazione Culturale START.TIP, per la regia di Francesco Rossi e le riprese di Luca Paolieri e sarà disponibile sul canale YouTube della Regione Toscana nei prossimi giorni.