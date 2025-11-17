Consiglio: Aula convocata martedì 18 e mercoledì 19 novembre

All’ordine del giorno, la discussione e l’approvazione del Programma di Governo
Firenze – Il Consiglio regionale della Toscana torna a riunirsi martedì 18 e mercoledì 19 novembre. La seconda seduta della nuova legislatura è convocata a palazzo del Pegaso martedì alle 15, con ripresa mercoledì alle 9.30 ed eventuale prosecuzione nel pomeriggio.
All’ordine del giorno, l’aggiornamento della seduta del 10 novembre 2025 per la discussione e l’approvazione del Programma di Governo, ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto.
I media che intendano partecipare in presenza dovranno fare richiesta tramite mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale. La seduta dell’Assemblea legislativa è trasmessa in diretta streaming sui canali istituzionali del Consiglio regionale: consiglio.regione.toscana.it, inconsiglio.it, pagina facebook, canale youtube.