Dalla regione Consiglio: Aula convocata martedì 18 e mercoledì 19 novembre 17 novembre 2025

17 novembre 2025 344

344 Stampa

Sandro Bartoli

All’ordine del giorno, la discussione e l’approvazione del Programma di Governo Firenze – Il Consiglio regionale della Toscana torna a riunirsi martedì 18 e mercoledì 19 novembre. La seconda seduta della nuova legislatura è convocata a palazzo del Pegaso martedì alle 15, con ripresa mercoledì alle 9.30 ed eventuale prosecuzione nel pomeriggio. All’ordine del giorno, l’aggiornamento della seduta del 10 novembre 2025 per la discussione e l’approvazione del Programma di Governo, ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto. I media che intendano partecipare in presenza dovranno fare richiesta tramite mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale. La seduta dell’Assemblea legislativa è trasmessa in diretta streaming sui canali istituzionali del Consiglio regionale: consiglio.regione.toscana.it, inconsiglio.it, pagina facebook, canale youtube. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Consiglio: Aula convocata martedì 18 e mercoledì 19 novembre /media/images/consiglio-regionale-toscana-palazzo-pegaso.jpg Consiglio: Aula convocata martedì 18 e mercoledì 19 novembre Firenze, Mon, 17 Nov 2025 18:00:00 GMT Consiglio: Aula convocata martedì 18 e mercoledì 19 novembre Maremma News 163 it /media/images/thumbs/x600-consiglio-regionale-toscana-palazzo-pegaso.jpg PT1M 2025-11-17T18:00:00+01:00 Dalla regione