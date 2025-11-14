Toscana. Innovazione: Ricercatori, imprese e startup si incontrano a Nexus Digital

Lunedì 17 novembre al Sant'Anna di Pisa l'appuntamento per valorizzare le tecnologie più innovative sviluppate da atenei e imprese nei settori ICT, Internet of Things e Intelligenza Artificiale

Firenze: Promuovere sinergie tra ricercatori, aziende e startup per portare nel mondo produttivo le tecnologie più innovative sviluppate da atenei e imprese nei settori ICT, Internet of Things e Intelligenza Artificiale.

È l’obiettivo di “Nexus Digital - Imprese e Ricerca: connessioni per l'innovazione”, l’evento di business matching promosso dall’Ufficio Regionale di Trasferimento tecnologico, che si terrà lunedì prossimo 17 novembre alla Scuola Sant’Anna di Pisa (Piazza Martiri della Libertà).

Tra gli ospiti, Darya Majidi, personalità pioniera e visionaria dell’Information Technology in Italia. Majidi, imprenditrice italo-iraniana e computer scientist, interverrà come keynote speaker dopo i saluti istituzionali di apertura, e curerà la moderazione della tavola rotonda pomeridiana sull’impatto di ICT, IoT e AI sul territorio toscano.

Nel corso dell’evento sono previste due sessioni dedicate alla presentazione (pitch) delle singole tecnologie. In totale sono in programma 12 pitch: 6 da parte delle Università toscane, 6 da parte di imprese. Sarà inoltre possibile prenotare incontri one-to-one di approfondimento con i ricercatori universitari, e sarà allestito uno “spinoff corner”, in cui spinoff accademici potranno presentare la propria offerta e le proprie competenze. Oltre alle soluzioni illustrate nei pitch, i partecipanti potranno esplorare ulteriori tecnologie attraverso la brochure digitale disponibile prima, durante e dopo l’evento.

“Nexus Digital – afferma il presidente Eugenio Giani - rappresenta un'eccellente occasione per rafforzare il legame tra la comunità scientifica e il mondo imprenditoriale toscano: vogliamo accelerare la traduzione della ricerca in innovazione concreta, creando valore e opportunità di crescita sui temi strategici dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali. Questa sinergia tra università, centri di ricerca e imprese è il cuore della nostra strategia per una Toscana sempre più competitiva e protagonista del cambiamento tecnologico”.

La giornata è organizzata in collaborazione con Università degli studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Scuola IMT Alti Studi Lucca. Vede la partecipazione di reti di imprese, centri di competenza, startup, pmi e grandi gruppi industriali, impegnati sul fronte della ricerca e dell’innovazione come Baker Hughes, Ericsson Italia, Terranova srl, Lemons in the room, LEM Industries, Prometeo, Quantum X, Gilbarco Italia, Artes 4.0, Saihub.

Nexus Digital è un evento gratuito e a libero accesso, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per consulare la brochure digitale, iscriversi e prenotarsi agli incontri one-to-one:

https://www.regione.toscana.it/-/nexus-digital-2025

Nexus Digital

Il programma

09:00-09:30 Registrazione dei partecipanti

09:30-10:15 Sessione di apertura del convegno

Saluti istituzionali:

Nicola Vitiello, Rettore, Scuola Superiore Sant’Anna

Fabio Iraldo, Pro-Rettore Valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e all’impatto sociale, Scuola Superiore Sant’Anna

Lorenzo Bacci, Dirigente Regione Toscana – Settore Diritto allo studio Universitario e sostegno alla Ricerca Saluti istituzionali

Keynote speech: Digitalizzazione, AI e IoT: fattori chiave per la competitività della Toscana di Darya Majidi, CEO di Daxo Group, Presidente di UN Women Italy e Presidente onorario di Donne 4.0

10:15-11:30 Sessione I – Tecnologie in evidenza

“TECNOLOGIE DIGITALI PER LA VITA E PER L’AMBIENTE”

Modera: Valerio Vignoli, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche, Università di Siena

Presentazioni Atenei

Università di Pisa – MolBook Pro, Software dedicato alla gestione avanzata dei dati chimici e biochimici in ambiente industriale e accademico – Lisa Piazza

Università di Siena – Sistemi IoT per il Monitoraggio Ambientale Pervasivo in Smart Agriculture – Ada Fort

Scuola Normale Superiore – CellHit, Interpretable models for drug-response prediction” – Francesco Raimondi

Presentazioni Aziende

Terranova srl – Lucio Machetti, Chief Innovation Officer Terranova

Lemons in the room srls – Matteo Era, Head of Clinical Research

LEM Industries spa – Corso Biagioni, Direttore generale

11:30-12:00 Coffee break

12:00-13:15 Sessione II –Tecnologie in evidenza

“TECNOLOGIE DIGITALI PER LA DATA ANALYSIS E LA MANIFATTURA AVANZATA”

Modera: Gianni Campatelli, Dipartimento di Ingegneria industriale Università degli Studi di Firenze

Presentazioni Atenei

Università degli Studi di Firenze – SmartComm, Sistema di misura intelligente per reti elettriche – Francesco Grasso

Scuola Superiore Sant’Anna – Sistema di rilevamento empatico modulare interattivo – Gabriele Cecchetti

Scuola IMT Alti Studi Lucca – Tecniche avanzate SAST/DAST – Silvia De Francisci

Presentazioni Aziende

Prometeo srl – Giulio Ancilli, CEO e Founder

Quantum X srl – Fabrizio Lenzini, Founder

Gilbarco Italia srl – Cosimo Vannucci, Software Engineering Senior Manager

13:15-14:15 Networking lunch

14:15 –15:15 Sessione plenaria di confronto e dibattito

Tavola rotonda su “Le prossime frontiere dell’innovazione nel settore ICT, IoT e AI e l’impatto sul territorio toscano”. Modera: Darja Majidi

Interventi:

Francesca Tonini, Direttrice esecutiva ARTES 4.0

Ernesto Di Iorio, CEO di Quest IT e Presidente della Rete di imprese SAIHUB

Francesca Rebosio, GTS Global Operational Excellence and Digitization Leader, Baker Hughes

Roberto Sabella, Capo del dipartimento Optical Systems di Ericsson Research

Fosca Giannotti, Scuola Normale Superiore, Rappresentante nazionale nel Comitato di Programma di Horizon Europe Cluster 4 “Digital, Industry and Space” e Centro di competenza regionale CBDAI

Francesco Marcelloni, Università di Pisa, Direttore del Knowledge Hub on AI dell’Alleanza Europea Circle U. e Co-responsabile Spoke 1 – Human Centered AI, del Partenariato Esteso FAIR (Future Artificial Intelligence Research)

Aula Magna Storica

14:30 –16:30 Incontri one to one ricercatori e imprese, su prenotazione, tramite piattaforma B2Match

14:30-16:30 “Spin off corner” – incontri con i referenti delle aziende nate dalla ricerca universitaria operanti nei settori ICT, IoT, AI