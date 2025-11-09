Scudi di San Martino, Giani premia il gallese William Newbury

Firenze: Il presidente della Regione Eugenio Giani ha preso parte questa mattina alla consegna degli ‘Scudi di San Martino’ nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze. Grazie all’Istituto Scudi di San Martino ogni anno in Toscana vengono premiati esempi di solidarietà e altruismo, gesti di eroismo quotidiano che testimoniano la forza dei valori umani universali.

“Questa premiazione ha un grandissimo valore simbolico e sociale – ha detto Giani - perché sottolinea il merito di chi, in divisa e non, ogni anno compie gesti importanti di altruismo, anche a rischio della propria vita. Oggi ho consegnato questo importante riconoscimento a William Newbury, un giovane gallese di 22 anni che nei pressi di Cardiff è intervenuto prontamente per salvare una giovane madre e il suo neonato dall’attacco di tre cani, anche se questo gli ha procurato gravi ferite. Trovo giusto e importante premiare la generosità di chi, con gesti spontanei e gratuiti, dimostra il senso della parola eroismo”.