Toscana. Consiglio: lunedì 10 novembre la prima seduta della nuova legislatura

Firenze – La prima seduta della XII legislatura del Consiglio regionale della Toscana si terrà lunedì 10 novembre con inizio alle 15 nella sala consiliare del palazzo del Pegaso.
All’ordine del giorno, l’elezione del nuovo presidente dell’Assemblea legislativa e dei membri dell’Ufficio di presidenza (due vicepresidenti, due segretari questori e due segretari). A seguire, l’illustrazione del programma di legislatura da parte del presidente della Toscana, Eugenio Giani, che presenterà contestualmente la composizione della nuova Giunta regionale.
A presiedere l’Aula in apertura della prima seduta sarà il consigliere anziano Enrico Tucci. I media che intendano partecipare in presenza dovranno fare richiesta tramite mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale
La seduta dell’Assemblea legislativa è trasmessa in diretta streaming sui canali istituzionali del Consiglio regionale: consiglio.regione.toscana.it, inconsiglio.it, pagina facebook, canale youtube.