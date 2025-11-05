Grosseto: Manifestazioni d'interesse per la gestione dell'impianto ex Gil: c'è l'avviso esplorativo

Grosseto: È stato indetto un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale, la palestra ex Gil di via Minghetti. Per gli operatori economici potenzialmente interessati sarà dunque possibile presentare adeguata documentazione entro le 12 del 23 novembre 2025. Requisito vincolante il risultare già iscritti nell'indirizzario fornitori di Start.

L'importo stimato per la concessione del servizio è di oltre 789mila euro per la durata di sei anni, ovvero dal Primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2031. L'avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, in modo non vincolante per l’Amministrazione comunale, con il solo scopo di comunicare agli stessi la disponibilità a essere invitati a presentare l’offerta. Con l'avviso non è indetta alcuna procedura di gara e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Per ulteriori informazioni e dettagli la documentazione è reperibile nel sito web dell'Ente: https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/avviso-esplorativo-per-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-per-laffidamento-in-concessione-del-servizio-di-gestione-dellimpianto-sportivo-comunale-palestra/.



