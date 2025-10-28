Seggiano, mezzo milione di euro al Comune per l’acquisto di Palazzo Ugurgieri

Seggiano: La giunta regionale dà il via libera al contributo da mezzo milione di euro per l’acquisto da parte del Comune di Seggiano (Gr) di “Palazzo Ugurgieri” edificio rinascimentale nel centro storico del borgo dell’Amiata.. Nell’ultima seduta è stato approvato l’accordo di programma che porterà all’erogazione del finanziamento nell’ambito di un progetto dell’amministrazione comunale per la realizzazione come centro di soggiorno, studio ed alta formazione universitaria.

“Il contributo è un ulteriore investimento per lo sviluppo della Toscana Diffusa”, spiega il presidente Eugenio Giani, che esprime la sua soddisfazione perché la “Regione offre il proprio aiuto concreto al Comune che in prospettiva punta alla rifunzionalizzazione di un immobile architettonicamente prezioso”.

Palazzo Ugurgieri è un complesso che fino alla metà del secolo scorso ha svolto la funzione di Fattoria Urbana gestendo i poderi agricoli circostanti che completavano l’abitato di Seggiano.

Nell’occasione, il presidente ribadisce che “anche nella legislatura che ha appena preso avvio, il nostro obiettivo è valorizzare ogni area e sostenere ogni comunità. La Toscana è un mosaico di territori unici che meritano pari opportunità di sviluppo. Con questo spirito e questa visione continuiamo a lavorare per una regione senza periferie, dove investimenti concreti e mirati assicurano a ogni cittadino le stesse possibilità di crescita e benessere”.