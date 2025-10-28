Anniversario Convenzione del Paesaggio, Giani: "Una valida iniziativa, ne siamo orgogliosi"

Firenze: Ha preso il via oggi a Villa La Petraia la conferenza celebrativa per il venticinquesimo anniversario della Convenzione Europea del Paesaggio, ospitata dal Ministero della Cultura e dal Consiglio d'Europa. All’apertura dei lavori, alla presenza delle delegazioni europee, sono intervenuti il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Bjoen Berge.

"Si tratta di una valida iniziativa, un evento di caratura internazionale che sceglie ancora una volta il cuore della Toscana per riflettere sul futuro del nostro continente, a testimonianza del ruolo centrale dell'Italia e della nostra regione nel dibattito sulla tutela e la valorizzazione del paesaggio", ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Tra l'altro il testo che oggi celebriamo porta il nome di ‘Convenzione di Firenze’ - ha aggiunto. Siamo molto orgogliosi di aver nominato questo importante accordo che mette insieme 41 paesi a difesa del paesaggio".