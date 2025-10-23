Dalla regione Vento e mareggiate, estesa alle 6 di venerdì 24 l’allerta arancione sulla costa centrale 23 ottobre 2025

Firenze: Il vento continua a soffiare sulla costa centrale della Toscana. La Sala operativa della protezione civile regionale ha infatti esteso anche alla giornata di domani, venerdì 24 ottobre, l’avviso per rischio vento sulle zone costiere della Toscana centro, isole comprese. Il codice di criticità è arancione fino alle 6 di venerdì, con raffiche nella notte previste intorno ai 100 chilometri orari, giallo fino alle 18. Prorogato anche l’avviso di criticità per mareggiate. Sulla costa centro-nord, arcipelago compreso, l’allerta permane di codice arancione dalle 15 di oggi, giovedì 23 ottobre, fino alle 6 di domani, venerdì 24, mentre la criticità prevista fino alla mezzanotte di domani è di codice giallo. Esteso fino alle 6 di venerdì anche il codice giallo per mareggiate sulla costa della Maremma, valido dalle 20 di oggi. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici



