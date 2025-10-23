Prevenzione incendi boschivi: nuove risorse per 115mila euro nel Piano forestale

Firenze: E’ stata approvata un’integrazione di 115mila euro al Piano regionale agricolo forestale (PRAF), destinata alla misura “Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi”. Lo ha deliberato la giunta su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi.

Le nuove risorse, che portano il finanziamento complessivo a 4,82 milioni di euro per il 2025, saranno impiegate per sostenere enti competenti e Comuni nelle attività di prevenzione, pianificazione e intervento sul territorio toscano.

Il provvedimento conferma l’impegno della Regione Toscana nel rafforzare le azioni di difesa del patrimonio forestale e nella gestione sostenibile delle aree boscate, fondamentali per l’equilibrio ambientale, la sicurezza del territorio e la valorizzazione del paesaggio rurale.

“La prevenzione degli incendi boschivi è una priorità per la Toscana” – dichiara la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi –. Investire nella cura e nella gestione dei nostri boschi significa proteggere non solo l’ambiente, ma anche le comunità che vivono e lavorano in queste aree. Con questo intervento confermiamo la volontà di sostenere chi opera quotidianamente sul territorio per garantire sicurezza, sostenibilità e tutela del nostro patrimonio naturale”.

Le risorse aggiuntive saranno gestite da ARTEA, l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura, che curerà i trasferimenti ai beneficiari sulla base delle procedure già previste.



