Cultura, il portale della Regione Toscana premiato ai NC Digital Awards 2025

Firenze: Il portale cultura.toscana.it, ecosistema digitale della Regione Toscana per la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro territorio, ha conquistato il Bronzo ai NC Digital Awards 2025 nella categoria “Siti Istituzionali”. Il premio, assegnato a Milano lo scorso 10 ottobre durante la cerimonia ufficiale al Talent Garden Calabiana, celebra i migliori progetti di comunicazione e innovazione digitale italiani. Il progetto è stato apprezzato e votato da una giuria di 60 aziende nazionali e internazionali.

Soddisfatto il presidente della Toscana, Eugenio Gaini: “Si tratta di un riconoscimento importante per il portale della Regione dedicato al patrimonio culturale, con questo riconoscimento, la Regione Toscana si conferma tra le realtà più innovative nella comunicazione culturale pubblica, capace di mettere la tecnologia al servizio della conoscenza e della partecipazione”.

Il portale della Regione Toscana, realizzato con qualificate competenze culturali e scientifiche e la collaborazione tecnica e grafica di professionisti, è stato premiato per la qualità del design, dell’esperienza utente e della narrazione digitale. Un risultato che riconosce il valore di un progetto pensato per ‘raccontare’ la cultura toscana in modo nuovo: aperto, accessibile e capace di unire in un unico spazio digitale musei, archivi, biblioteche, eventi e collezioni della Toscana.

Dietro la semplicità dell’esperienza di navigazione tra il patrimonio culturale toscano si cela un lavoro complesso: un’architettura dell’informazione solida, un motore di ricerca intelligente e una piattaforma che permette agli enti culturali di gestire direttamente i propri contenuti. Per un ecosistema digitale che renda la cultura più vicina ai cittadini e sostenga la visibilità e la digitalizzazione del patrimonio diffuso.