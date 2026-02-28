A teatro tra equivoci e nebbia: arriva “Qualcuno vuole fare colazione?”

Domani 1° marzo alle 16.45 al Teatro degli Industri la brillante commedia di Derek Benfield con la Compagnia Né arte né parte APS di Arcidosso.

Grosseto: Un venerdì sera avvolto dalla nebbia, una casa inglese piena di segreti e una serie di incontri decisamente inopportuni: sono questi gli ingredienti di “Qualcuno vuole fare colazione?”, la frizzante commedia di Derek Benfield in scena domani, 1° marzo, alle ore 16.45 al Teatro degli Industri.

Lo spettacolo, proposto dalla Compagnia Né arte né parte APS di Arcidosso e diretto da Mario Malinverno, promette risate e colpi di scena in perfetto stile british. In scena Irene e Mario Malinverno nei panni dei coniugi Shirley e Gilbert, alle prese con una serata che, da tranquilla, si trasforma in un vortice di equivoci.

Tutto ha inizio quando Shirley, approfittando dell’assenza del marito in viaggio per Düsseldorf, presta la casa all’amica Jane (Ilaria Bravi) per un incontro riservato con il suo istruttore di squash, Mark (Alessandro Bettazzi). Ma la nebbia, elemento chiave della vicenda, sembra giocare un ruolo beffardo: tra coincidenze impreviste e arrivi inattesi, nell’appartamento si ritrovano anche Gilbert, accompagnato da un’affascinante hostess della Lufthansa (Lucy Greco), e Roger (Fabio Morganti), marito di Jane.

Il primo atto si snoda tra ingressi improvvisi, situazioni al limite dell’imbarazzo e una crescente tensione comica. Nel secondo atto, ambientato la mattina seguente, la “colazione” diventa il momento della verità: il risveglio collettivo sotto lo stesso tetto scatena un susseguirsi di incontri che nessuno avrebbe voluto affrontare. Riuscirà una semplice colazione a fare chiarezza nell’intricata matassa di bugie e malintesi? Forse.

La commedia è inserita nella rassegna “Non ci resta che ridere 2026”, coorganizzata dal Comune di Grosseto e FITA Grosseto, con la direzione artistica di Fabio Cicaloni e il sostegno di BancaTema.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso l’Edicola La Pace. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistarli anche al botteghino del teatro a partire dalle ore 16.00. Ingresso: 10 euro.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della commedia brillante e degli intrecci esilaranti, dove la nebbia confonde, ma le risate sono assicurate.

Compagnia: Né arte né parte APS di Arcidosso

Regia: Mario Malinverno

Rassegna NON CI RESTA CHE RIDERE 2026

Coorganizzazione Comune di Grosseto e FITA Grosseto

Direttore artistico: Fabio Cicaloni

Sponsor: BancaTema



