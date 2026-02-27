Scopri l'Orso dell'Appennino: presentazione del libro 'L'orso e la formica' al Casale della Giannella

Presentazione libro 'L'orso e la formica' il 28 febbraio 2026 al Casale della Giannella, Orbetello, con l'autrice Elisabetta Tosoni. Un viaggio di scoperta sugli orsi dell'Appennino e l'importanza della coesistenza con la natura.

Orbetello: Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 17:00, presso il Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’Oasi WWF Laguna di Orbetello, si terrà la presentazione del libro "L'orso e la formica" a cura dell’autrice dott.ssa Elisabetta Tosoni. Il libro è edito dalle Edizioni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed è arricchito dalle foto degli altri due autori, i fotografi Bruno D'Amicis e Umberto Esposito.

Una zoologa e due fotografi ci guidano alla scoperta degli Orsi dell'Appennino, svelando i segreti e le storie che gli stessi animali hanno voluto condividere. Questo memoir scientifico nasce da un'urgenza e da alcune domande: perché l'Orso e L'Appennino costituiscono un binomio tanto peculiare? Quali sono le connessioni che legano questo animale alle sue montagne? E, soprattutto che cosa vuol dire davvero coesistere? Un vero viaggio di scoperta tra scienza ed emozione per scoprire l'Orso, ma anche quanto è importante, per noi esseri umani, riallacciare quel legame profondo con la Natura per agire con consapevolezza e responsabilità, contribuendo alla sfida della coesistenza: ormai una necessità più che una scelta.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà presso il Casale della Giannella, Orbetello (GR), str. prov.le 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (GR)





Per informazioni:

telefono e whatsapp: 388 423 1098

e-mail: oasiorbetello@wwf.it

Facebook: Oasi WWF Laguna di Orbetello e Lago di Burano

Instagram: oasi_wwf_orbetello_burano







