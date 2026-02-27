Salone del Libro di Torino: il Consiglio regionale sostiene la partecipazione dei piccoli e medi editori toscani

Pubblicato l’avviso per uno spazio dello stand della Toscana al Lingotto Fiere riservato a 33 piccole e medie case editrici della nostra regione

Firenze – Il Consiglio regionale sostiene la partecipazione delle piccole e medie case editrici toscane al Lingotto Fiere, per la XXXVIII edizione del Salone del Libro di Torino, dove la Regione sarà presente con un proprio stand.

È stato pubblicato in questi giorni l’Avviso di manifestazione di interesse “rivolto a piccole e medie case editrici toscane per la partecipazione al Salone internazionale del Libro, Torino 14-18 maggio 2026”.

“Questo bando – dice la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi – è un’opportunità concreta per rafforzare la presenza del sistema editoriale toscano in uno dei più importanti appuntamenti nazionali e internazionali dedicati al libro. La cultura è un motore di crescita civile ed economica e la Toscana continua a investirci con convinzione, sostenendo le imprese che contribuiscono ogni giorno alla diffusione delle idee, della conoscenza e della qualità editoriale”, conclude la presidente”.

L’Assemblea regionale – impegnata ad assicurare la più efficace programmazione delle iniziative e delle attività sulle buone pratiche del patrimonio culturale e editoriale toscano, delle iniziative di promozione della lettura che rientrano nella programmazione culturale e negli obiettivi della Regione, nonché della biblioteca della Toscana ‘Pietro Leopoldo’ – offre in questo modo alle piccole e medie imprese del mondo dell’editoria toscana l’opportunità di essere presenti all’interno dello stand espositivo regionale, con una selezione di loro titoli e proposte progettuali.

A un massimo di trentatré case editrici, sarà riservato uno spazio a titolo gratuito per l’esposizione di volumi e pubblicazioni, con una compartecipazione economica di 300 euro per ciascuna casa editrice, a titolo di rimborso spese forfettario, in caso di proposte di animazione dello stand, approvate dal Consiglio regionale.

La presidente della commissione Cultura, Diletta Fallani, esprime “con convinzione quanto l’editoria rappresenti un presidio fondamentale della nostra democrazia, della nostra identità e della nostra crescita civile. La manifestazione ‘Testo’, promossa da Pitti Immagine, è oggi uno spazio prezioso di confronto e visione. A Firenze, città simbolo della cultura europea, l’editoria non è soltanto un comparto produttivo: è un’infrastruttura culturale strategica che genera pensiero critico, pluralismo e coesione sociale. In un tempo segnato da trasformazioni digitali profonde e da nuove sfide economiche – aggiunge –, dobbiamo ribadire con forza che sostenere editori, librai, autori, traduttori e tutti i professionisti della filiera del libro significa investire nella qualità della nostra democrazia. Il libro resta uno strumento insostituibile di libertà, conoscenza e dialogo tra generazioni”. La Regione conclude la presidente della commissione Cultura, “continuerà a promuovere politiche di sostegno all’editoria indipendente, alla diffusione della lettura tra i giovani e al rafforzamento delle biblioteche come presìdi territoriali di inclusione e partecipazione. Crediamo in un ecosistema culturale capace di innovare senza perdere il valore della tradizione, di competere senza rinunciare alla propria anima. Da Firenze, oggi, lanciamo un messaggio chiaro: l’editoria è futuro. È lavoro qualificato, è industria creativa, è costruzione di cittadinanza consapevole. E la Toscana intende essere protagonista di questa sfida”.

C’è tempo fino al 10 marzo per la presentazione delle domande. Possono manifestare interesse le piccole e medie case editrici intese quali soggetti imprenditoriali che esercitano un’attività economica, in forma professionale e organizzata e con carattere continuativo, finalizzata prioritariamente alla pubblicazione di opere dell’ingegno di cui si sono acquisiti, attraverso un contratto, i diritti di utilizzazione economica dall’autore.

La presentazione della domanda di partecipazione è consentita unicamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale al seguente indirizzo: https://www.consiglio.regione.toscana.it/avvisi/default?idc=0, mediante la compilazione della domanda online intitolata “Salone del Libro di Torino 2026”.



