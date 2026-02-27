Premiazione della V edizione 'Scriveteci una lettera 2025': Lucia Sardi vince il premio Marco Moretti

Grosseto: Martedì 24 febbraio si è conclusa con la premiazione dei vincitori la V edizione dell’iniziativa ideata dall’associazione IL CALAMO 'Scriveteci una lettera 2025' nella sede storica al dopolavoro ferroviario di Grosseto, che ha voluto concludere le celebrazioni per i 100 anni dalla fondazione del DLF. Dopo la conferenza del 23 gennaio presso l’Archivio di stato, che ha introdotto la mostra delle lettere, aperta al pubblico fino al 13 febbraio, e onorato la giornata mondiale della scrittura a mano, il Consiglio Direttivo, ha comunicato la classifica del concorso. Stravince ancora una volta la concorrente Lucia Sardi da Brugherio (MB) alla quale viene assegnato il premio speciale Marco Moretti, una prestigiosa penna stilografica offerta da Leonardo Officina Italiana, in memoria del fondatore e trascinatore dell’associazione, mancato nel 2023.

I premi delle tre sezioni previste dal regolamento sono stati così assegnati:

Sezione Adulti: 1° premio ex aequo a Claire Cester da THIL (Francia) ed Elena Silvestri da Vigarano Pieve (FE). Il 3° premio va a Irene Dessi da Ussana (CA).

Sezione Under 15: 1° premio a Rebecca D’Angelo di Vairano Scalo (CE) che ha realizzato un autentico capolavoro ispirato a Frida Kalo. 2° e 3° premio, rispettivamente ad Elena Sennati e Sveva Comandi della Scuola Media G.B. Vico di Grosseto, presenti alla premiazione.

Sezione Cartoline: 1° premio ad Antonella Brera da Trieste. 2° premio a Carla Valleggi da Grosseto e 3° premio a Patrizia Minacci da Marina di Grosseto.

Un doveroso ringraziamento a tutti i partecipanti “per aver vestito nude parole con abiti di lusso”, come scrisse il poeta e socio fondatore Vittorio Riccò. Nella sezione adulti si sono distinti numerosi concorrenti di tutte le età. Da ricordare in particolare la novantaduenne Carmela Leonardo Ciccone da Marzano Appio (CE), Isabella Maulini da Omegna (VB), Agrippina Salvatori da Manciano (GR), conosciuta come la maestra Stella, Elsa Sanchini da Montepulciano (SI); Vincenza Zompa dalla provincia di Caserta, i grossetani Carlo Gianni, Carla Fruchi, Rossano Marzocchi, Diva Chelini, Rita Alpini, Salvatore Giocolano, Stefano Mottola, Massimo Duchi e soprattutto i concorrenti fidelizzati come la dottoressa Milena Colapietro da Tuorocasale (CE), Franco Nicolao da Fisciano (SA), Maria Lera da Lucca, la maestra Patrizia Ciampi da Buti (PI), il professor Giuseppe Tani da Livorno, Pasqua Scotto Di Perta da Viareggio (LU), Antonella Mugnai da Sesto Fiorentino (FI) e Sabato Cerrato da Grosseto, presenti in tutte le edizioni. Di particolare bellezza le lettera della signora Bruna Pani da Cuneo e i versi poetici di Monica Ferri, accompagnati dal disegno di Emanuela Serchia da Chieti. Nella sezione under 15, accanto alle premiate, si sono distinti Cristiano Pastorelli e gli allievi della scuola media G.B.Vico come Celeste Vincenti, Sara e Siomone Serpillo, Laura Fuiano; Caterina Aderucci; Matilde Virciglio; Valentina Pieroni, Mario Bonaventu, Giovanni Molinari, M.Lucia Trimboli, Viola Dossi, Giacomo Buzzacarin, Luigi Cipolletta, Giorgia Mastrandrea, Anna Gabbrielli, Aurora Finale, Federico Camarrie e Beatrice Amato. Suggestive le cartoline di Claudia Zanni da Omegna (VB), Roberto Biondi da Genova, Bruno Falzea da Reggio Calabria, Maryann e Brenda Laurenza dagli Stati Uniti, Diva Chelini e Carla Fruchi da Grosseto. Uno speciale ringraziamento all’Artista Dominga Tammone da Grosseto che ha inviato, insieme a Mario Caricchio, la cartolina dell’abbraccio, al Maestro calligrafo Ernesto Casciato da Torino che ci ha deliziato con una sua interpretazione da un’aforisma di Blaise Pascal, a Leonardo Officina Italiana, azienda leader fra i costruttori di penne stilografiche e a Cartolinea di Via Svizzera, che ci supportano ogni anno.



