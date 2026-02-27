Festa dei Musei a Magliano in Toscana: ingresso gratuito e trekking urbano

Anche il Museo di Magliano in Toscana aderisce alla “Festa dei Musei” organizzata dal Sistema Musei di Maremma per domenica 1° marzo. Oltre alla visita all’esposizione è possibile partecipare al trekking gratuito offerto dal Comune e realizzato dalla cooperativa Le orme.

Magliano in Toscana: Apertura straordinaria, con ingresso gratuito, domenica 1° marzo, per il Museo di Magliano in Toscana. In occasione della “Festa dei Musei”, organizzata dal Sistema Musei di Maremma, il museo che espone reperti etruschi, ellenici e romani, accoglierà i visitatori al mattino, dalle 9.30 alle 12.30, e nel pomeriggio, dalle 15 alle 18.

“Il nostro Museo – commenta il vicesindaco e assessore al turismo Tamara Fattorini – che da poco si è trasformato da centro di documentazione a museo vero e proprio è un piccolo e prezioso fiore all’occhiello del nostro patrimonio storico e culturale. In occasione di questa giornata, che sottolinea il valore dei molti musei diffusi in provincia di Grosseto, siamo lieti che offra ai visitatori una doppia opportunità di visita”.

“L’adesione alla Festa dei Musei – aggiunge Alessia Rossi, consigliera con delega alla Cultura – ci permette anche di celebrare la transizione da centro di documentazione a museo vero e proprio, che rappresenta una svolta fondamentale per la nostra comunità. Non si tratta solo di un cambio di nome, ma di un’evoluzione che ci consente di dare una struttura operativa più solida al polo museale, allargando sensibilmente il ventaglio delle iniziative, come mostre tematiche e approfondimenti. Questo nuovo status ci permetterà inoltre di entrare a far parte di progetti di rete e di ricerca legati alla storia etrusca e romana di respiro molto più ampio. Stiamo lavorando a molte novità, per questo invitiamo tutti a seguire le nostre pagine ufficiali per non perdere le iniziative in programma".

Ad arricchire ulteriormente la giornata sarà un trekking urbano gratuito, offerto dall’amministrazione comunale, della durata di circa due ore e mezzo, realizzato dalla cooperativa “Le orme”. Alle ore 15, partenza dal Museo di via Garibaldi per un percorso che, dalla porta di San Giovanni, conduce nella storia delle potenti famiglie della Maremma. I partecipanti potranno passeggiare sulle mura, da cui sarà possibile gettare uno sguardo sulla campagna maremmana o apprezzare le caratteristiche del borgo medievale, dove si trovano tracce di storia sacra e profana, per arrivare poi ad apprezzare il monumentale Olivo della Strega, testimone di 3mila anni di avvenimenti.

Per informazioni: Le Orme 0564 416276 - info@leorme.com



