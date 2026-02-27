Domenica ingresso gratuito nei Musei di Maremma: scopri i 22 luoghi da visitare con la Festa dei Musei

Terzo e ultimo appuntamento con la Festa dei Musei. Sono 22 le strutture aperte in tutta la provincia di Grosseto con eventi, incontri, laboratori, visite guidate. Per il “Passaporto della Cultura” ci sarà tempo fino al 6 aprile.

Grosseto: Terzo e ultimo appuntamento con i musei a ingresso gratuito in provincia di Grosseto domenica 1° marzo, grazie alla quarta edizione della “Festa dei Musei” organizzata dal Sistema Musei di Maremma. Sono 22 i musei aperti per l’occasione: dai musei archeologici a quelli minerari, da quelli dedicati all’arte medievale, moderna e contemporanea fino ai musei naturalistici, distribuiti su tutto il territorio provinciale (Colline Metallifere, area grossetana, Amiata, Colline dell’Albegna e del Tufo). In programma visite guidate, mostre, laboratori didattici, incontri e aperture straordinarie. L’elenco completo dei musei aderenti e degli eventi previsti è consultabile sul sito: www.museidimaremma.it

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire musei vivaci e aperti al pubblico, in particolare a quello locale, in un periodo fuori dalla stagione turistica, seguendo l’esempio dei musei statali che prevedono l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese.





Accanto all’apertura gratuita dei musei torna anche il “Passaporto della Cultura”, valido fino al 6 aprile 2026, pensato per incentivare e diffondere la conoscenza del patrimonio museale del territorio. Capofila dell’iniziativa, anch’essa completamente gratuita, è il Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto. Nei musei aderenti (elenco disponibile sempre sul sito www.museidimaremma.it ) sarà distribuito al pubblico un vero e proprio passaporto cartaceo, contenente una mappa topografica con l’indicazione dei luoghi (denominati “dogane”) in cui sarà possibile ritirare e far timbrare gratuitamente il passaporto, oltre a uno spazio suddiviso in caselle per raccogliere i timbri dei musei visitati.

I visitatori dovranno completare il passaporto con tutti i timbri previsti entro il 6 aprile e consegnarlo all’ultima struttura visitata, dove riceveranno un piccolo premio: libri, cataloghi, buoni per un accesso gratuito o scontato al museo oppure piccoli gadget.





Tutti i passaporti parteciperanno inoltre a un’estrazione pubblica finale che si terrà il 23 aprile alle ore 17 al Polo Culturale Le Clarisse. In palio abbonamenti o biglietti teatrali, opere d’arte, corsi di musica, fotografia e arte, abbonamenti per l’accesso gratuito ai musei e visite guidate. I premi non sono nominali e possono essere ceduti o regalati.



