Teatri d'Amiata: Delitti Esemplari al Teatro degli Unanimi il 1 Marzo

Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso promosso dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, che continua a proporre spettacoli di qualità capaci di unire linguaggi contemporanei e grandi interpretazioni.

Arcidosso: Il prossimo appuntamento è in programma domenica 1 marzo alle ore 21.00 al Teatro degli Unanimi di Arcidosso con Delitti esemplari, tratto dall’opera Crímenes ejemplares di Max Aub, con traduzione di Valentina Marzilli, adattamento di Alessandra Comanducci e regia di Cantiere Obraz.

In scena Emma Bani, Paolo Ciotti, Alessandra Comanducci e Thomas Harris, protagonisti di uno spettacolo ironico e tagliente che attraversa le piccole ossessioni quotidiane e le contraddizioni dell’animo umano. Attraverso una successione di confessioni paradossali e grottesche, lo spettacolo costruisce un racconto teatrale originale, capace di alternare comicità e riflessione, leggerezza e profondità.

Delitti esemplari mette al centro le fragilità e le nevrosi contemporanee, trasformandole in materia scenica viva e coinvolgente, in un continuo dialogo con il pubblico.

La produzione è firmata Cantiere Obraz.

Tutti gli spettacoli della stagione iniziano alle ore 21.00.

Biglietti e prenotazioni

Biblioteca Comunale di Arcidosso

Tel. 0564 965057 (lun–ven ore 9.00–13.00)

Associazione Né Arte Né Parte

Tel./WhatsApp 347 9081631 (lun–sab ore 15.00–19.00)

I biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello spettacolo.



