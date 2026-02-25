Cultura Riapre il Parco Archeologico Città del Tufo e il Sistema Museale di Sorano: scopri il patrimonio archeologico e museale del territorio 25 febbraio 2026

Dal 28 febbraio riaprono il Parco Archeologico “Città del Tufo” e il Sistema Museale di Sorano Sorano: Dal 28 febbraio e per tutti i fine settimana di marzo 2026, il Parco Archeologico “Città del Tufo” e il Sistema Museale di Sorano riaprono ufficialmente al pubblico, offrendo a visitatori, famiglie e appassionati l’opportunità di immergersi in un patrimonio unico, dove storia millenaria e paesaggio si intrecciano in modo suggestivo. Sarà possibile visitare i principali siti del sistema culturale locale, tra cui la Necropoli Etrusca di Sovana, il Museo di San Mamiliano, il Museo Civico Archeologico presso la Fortezza Orsini, il Masso Leopoldino e l’Ufficio Informazioni di Sorano. Giorni di apertura Tutti i sabato e domenica di marzo. Orari Necropoli Etrusca – Sovana 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00) Museo di San Mamiliano – Sovana 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Visite guidate alle ore 11:00 e 16:00 Museo Civico Archeologico – Fortezza Orsini – Sorano 10:00 – 12:00 / 16:00 – 18:00

Visite guidate ai camminamenti sotterranei alle ore 12:00 e 15:00 Ufficio Informazioni – Sorano 10:30 – 13:00 / 15:00 – 17:30 Masso Leopoldino – Sorano 10:00 – 18:00 Sono previste inoltre aperture straordinarie su prenotazione per gruppi di almeno 10 persone e scolaresche, al fine di favorire la partecipazione organizzata e le attività didattiche. La riapertura rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio archeologico e museale del territorio e per promuovere un turismo culturale sostenibile nel cuore dell’area del tufo.

