Riapre il Parco Archeologico Città del Tufo e il Sistema Museale di Sorano: scopri il patrimonio archeologico e museale del territorio

Dal 28 febbraio riaprono il Parco Archeologico “Città del Tufo” e il Sistema Museale di Sorano

Sorano: Dal 28 febbraio e per tutti i fine settimana di marzo 2026, il Parco Archeologico “Città del Tufo” e il Sistema Museale di Sorano riaprono ufficialmente al pubblico, offrendo a visitatori, famiglie e appassionati l’opportunità di immergersi in un patrimonio unico, dove storia millenaria e paesaggio si intrecciano in modo suggestivo.

Sarà possibile visitare i principali siti del sistema culturale locale, tra cui la Necropoli Etrusca di Sovana, il Museo di San Mamiliano, il Museo Civico Archeologico presso la Fortezza Orsini, il Masso Leopoldino e l’Ufficio Informazioni di Sorano.

Giorni di apertura

Tutti i sabato e domenica di marzo.

Orari

Necropoli Etrusca – Sovana

  • 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00)

Museo di San Mamiliano – Sovana

  • 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00
  • Visite guidate alle ore 11:00 e 16:00

Museo Civico Archeologico – Fortezza Orsini – Sorano

  • 10:00 – 12:00 / 16:00 – 18:00
  • Visite guidate ai camminamenti sotterranei alle ore 12:00 e 15:00

Ufficio Informazioni – Sorano

  • 10:30 – 13:00 / 15:00 – 17:30

Masso Leopoldino – Sorano

  • 10:00 – 18:00

Sono previste inoltre aperture straordinarie su prenotazione per gruppi di almeno 10 persone e scolaresche, al fine di favorire la partecipazione organizzata e le attività didattiche.

La riapertura rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio archeologico e museale del territorio e per promuovere un turismo culturale sostenibile nel cuore dell’area del tufo.