Riapre il Parco Archeologico Città del Tufo e il Sistema Museale di Sorano: scopri il patrimonio archeologico e museale del territorio

Dal 28 febbraio riaprono il Parco Archeologico “Città del Tufo” e il Sistema Museale di Sorano
Sorano: Dal 28 febbraio e per tutti i fine settimana di marzo 2026, il Parco Archeologico “Città del Tufo” e il Sistema Museale di Sorano riaprono ufficialmente al pubblico, offrendo a visitatori, famiglie e appassionati l’opportunità di immergersi in un patrimonio unico, dove storia millenaria e paesaggio si intrecciano in modo suggestivo.
Sarà possibile visitare i principali siti del sistema culturale locale, tra cui la Necropoli Etrusca di Sovana, il Museo di San Mamiliano, il Museo Civico Archeologico presso la Fortezza Orsini, il Masso Leopoldino e l’Ufficio Informazioni di Sorano.
Giorni di apertura
Tutti i sabato e domenica di marzo.
Orari
Necropoli Etrusca – Sovana
- 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00)
Museo di San Mamiliano – Sovana
- 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00
- Visite guidate alle ore 11:00 e 16:00
Museo Civico Archeologico – Fortezza Orsini – Sorano
- 10:00 – 12:00 / 16:00 – 18:00
- Visite guidate ai camminamenti sotterranei alle ore 12:00 e 15:00
Ufficio Informazioni – Sorano
- 10:30 – 13:00 / 15:00 – 17:30
Masso Leopoldino – Sorano
- 10:00 – 18:00
Sono previste inoltre aperture straordinarie su prenotazione per gruppi di almeno 10 persone e scolaresche, al fine di favorire la partecipazione organizzata e le attività didattiche.
La riapertura rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio archeologico e museale del territorio e per promuovere un turismo culturale sostenibile nel cuore dell’area del tufo.