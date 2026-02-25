“Giovani in musica” con il duo sax e piano Serrotti-Tronchi

Giovedì 26 febbraio torna al Polo Bianciardi il festival di Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi

Grosseto: Il duo formato da Simone Serrotti al sassofono e Filippo Tronchi al pianoforte sarà protagonista del primo concerto stagionale del festival “Giovani in musica” organizzato da Agimus Grosseto nell'ambito del progetto “Attraverso i suoni con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. L'appuntamento è per giovedì 26 febbraio alle ore 18 nell'Aula magna del Polo Bianciardi di Grosseto: l'ingresso è libero e gratuito.

Serrotti e Tronchi si esibiranno eseguendo musiche di Milhaud, Bozza, Iturralde, Piazzolla e composizioni dello stesso Tronchi.

«Il programma di questo concerto propone un percorso musicale vario e suggestivo – dichiara il direttore artistico Gloria Mazzi – che attraversa epoche, stili e linguaggi. Un dialogo tra la tradizione colta europea, sonorità moderne e influenze popolari. Il duo formato da Simone Serrotti al sassofono e Filippo Tronchi al pianoforte guiderà il pubblico attraverso atmosfere contrastanti: dall’eleganza ritmica e brillante di Darius Milhaud alla cantabilità lirica di Eugène Bozza, fino all’intensa espressività romantica di Modest Musorgskij. La scrittura virtuosistica e ricca di colori di Pedro Iturralde valorizzerà pienamente le potenzialità timbriche del sassofono, mentre il brano originale Mystical Temple offrirà uno spazio sonoro contemporaneo e personale. La seconda parte del concerto si concluderà con l’energia e la passione del tango di Astor Piazzolla, dove ritmo, sensualità e tensione espressiva si fonderanno in una sintesi coinvolgente. Sarà un viaggio musicale ricco di contrasti e suggestioni, in cui tecnica, espressività e dialogo tra gli strumenti diventeranno il filo conduttore di un’intensa esperienza sonora».

“Giovani in musica” ha il patrocinio del ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, del Comune di Grosseto e di Fondazione Grosseto Cultura e il contributo di Fondazione CR Firenze e di Castagneto Banca 1910.