Vanessa Roghi rilegge Gianni Rodari per il corso d’arte

Appuntamento giovedì 26 febbraio alle Clarisse con una nuova lezione della rassegna curata dal direttore Mauro Papa

Grosseto: Giovedì 26 febbraio alle ore 18.00 al Polo Le Clarisse un nuovo appuntamento con il corso d’arte curato dal direttore Mauro Papa. L’incontro ha come protagonista Vanessa Roghi e il suo libro dedicato a Gianni Rodari, “Lezioni di fantastica” (Laterza, 2020).

«L’appuntamento – spiega Mauro Papa (foto cover) – non si configura come un semplice omaggio pedagogico o letterario, ma come un passaggio decisivo per comprendere come possa fondarsi un’estetica alternativa e radicalmente democratica. Collocando le riflessioni di Roghi in un quadro che interroga l’estetica come dispositivo di potere, la figura di Rodari emerge come centrale: la sua “fantastica” spezza l’idea che la creatività sia un dono per pochi. Non evasione, ma tecnica; non genialità individuale, ma pratica collettiva; non decorazione, ma trasformazione del reale. Un gesto politico prima ancora che letterario, che restituisce alla comunità la facoltà di immaginare».

Il libro di Roghi mostra come Rodari non sia l’autore rassicurante delle filastrocche scolastiche, ma un intellettuale immerso nelle tensioni del secondo Novecento italiano, attraversato dal dibattito sulla cultura di massa, sulla scuola, sull’editoria per l’infanzia. Se l’estetica tradizionale stabilisce criteri di armonia e proporzione, Rodari legittima il perturbante e l’asimmetrico, aprendo uno spazio critico attraverso la rottura dell’automatismo linguistico e percettivo. La fantasia diventa strumento di emancipazione e pratica della partecipazione. La sua attualità appare evidente in un’epoca dominata dagli algoritmi e dalla standardizzazione dei linguaggi. L’errore creativo e l’associazione inattesa tornano a configurarsi come atti di resistenza, come sabotaggio gentile delle convenzioni. La fantasia non come fuga, ma come apertura di possibilità.

«Leggere Rodari attraverso lo sguardo di Vanessa Roghi significa riconoscere che l’estetica non è solo teoria dell’arte, ma pratica della libertà. Significa comprendere che la trasformazione del linguaggio è già trasformazione del mondo», conclude Mauro Papa.

L’incontro è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura. È possibile sottoscrivere la card anche prima dell’inizio della lezione. Per informazioni: 0564 488066.



