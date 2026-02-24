Laboratorio di scrittura a Grosseto: scopri come creare personaggi indimenticabili con Irene Blundo

Grosseto: E’ in programma domani, mercoledì 25 febbraio dalle 15:00 alle 18:00, alla libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto, il laboratorio di scrittura “Personaggi in cerca d’autore” a cura di Irene Blundo.

Il laboratorio è dedicato in particolar modo ai protagonisti delle storie che vogliamo raccontare. Perché, in fondo, di un libro cos'è che ci rimane più impresso? Un personaggio. Dalle tecniche di messa a fuoco dei personaggi, con esempi tratti dai classici ai romanzi contemporanei, alle prove creative per mettere subito in pratica quanto detto e divertirsi scrivendo.

Come creare un personaggio? Come scrivere di lui? Tutto questo si scoprirà durante il laboratorio.

E’ possibile partecipare tramite iscrizione alle email ireneblundo@yahoo.com oppure associazioneqbaps@gmail.com