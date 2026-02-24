“Indovina chi viene a cena”: Cesare Bocci e Vittoria Belvedere al Teatro Moderno

Venerdì 27 febbraio al Teatro Moderno la celebre storia resa iconica sul grande schermo alla fine degli anni Sessanta da Katharine Hepburn e Spencer Tracy

Grosseto: Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, con “Indovina chi viene a cena”, celebre testo di William Arthur Rose, portato in scena nell’adattamento di Mario Scaletta e con la regia di Guglielmo Ferro.

Venerdì 27 febbraio 2026, al Teatro Moderno alle ore 21.00, saranno protagonisti Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, affiancati da Mario Scaletta, Federico Roque, Elvira Camarrone, Ira Fronten, Thilina Pietro Feminò e Fatima Romina Alì, in una commedia brillante che affronta con intelligenza e leggerezza un tema ancora attualissimo.

Lo spettacolo è sold out.

Guglielmo Ferro riporta in teatro la celebre storia resa iconica sul grande schermo alla fine degli anni Sessanta da Katharine Hepburn e Spencer Tracy. Al centro della vicenda un matrimonio misto che, allora, fece scalpore e che oggi continua a interrogare il pubblico su pregiudizi, differenze e possibilità di comprensione reciproca in una società sempre più multiculturale.

Il testo di William Arthur Rose, a distanza di decenni, mantiene una sorprendente freschezza. L’adattamento di Mario Scaletta restituisce al pubblico una commedia dinamica, capace di alternare ritmo, ironia e profondità, in un equilibrio che permette di sorridere senza mai rinunciare alla riflessione. Un racconto che mette in scena il confronto generazionale e culturale, invitando a guardare oltre le apparenze e a interrogarsi sui propri convincimenti.