Aurelia con Harry Potter: un pomeriggio di magia per i più piccoli

Giovedì 26 febbraio dalle ore 16.30 animazione a tema con Daniela Seravalle e i giovani della Croce Rossa Italiana

Grosseto: Un pomeriggio dedicato alla fantasia, al gioco e alla condivisione. Giovedì 26 febbraio il centro commerciale Aurelia Antica ospita “Aurelia con Harry Potter”, un appuntamento pensato per coinvolgere bambini e famiglie in un’esperienza di animazione ispirata al celebre mondo dei maghi.

A partire dalle ore 16.30 la galleria si trasformerà in uno spazio “magico”, con attività e momenti di intrattenimento guidati da Daniela Seravalle insieme ai giovani volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Grosseto.

Protagonista dell’animazione sarà il Cappello Parlante di Hogwarts: i bambini verranno suddivisi nelle diverse “casate” – Serpeverde, Grifondoro, Corvonero e Tassorosso – secondo la scelta del cappello magico. Ogni partecipante riceverà il diploma di Hogwarts della propria casata e vivrà l’emozione della scelta della bacchetta.

Tra le attività in programma il gioco “Trova il boccino d’oro”, pensato per coinvolgere i piccoli partecipanti in una divertente sfida a tema, oltre ai momenti di magia curati da Daniela Seravalle (Foto cover). Per tutti i bambini sono previsti premi e palloncini a tema.

A conclusione del pomeriggio è prevista una merenda a tema Harry Potter per tutti i partecipanti, offerta da Aurelia Antica: l’area ristorazione del centro commerciale si trasformerà per l’occasione nella sala mensa della scuola di Hogwarts, per un momento finale di condivisione ispirato all’atmosfera della celebre saga.

La partecipazione è gratuita.



