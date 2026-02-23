Venerdì 27 febbraio: Respiri di Bellezza con 'È Stato Così' alla Ex Chiesa dei Bigi

Un nuovo capitolo della Trilogia del Tempo Sospeso

Grosseto: Il secondo appuntamento di febbraio di Respiri di Bellezza, in programma venerdì 27 febbraio alle ore 19.00, vedrà in scena “È Stato Così”, creazione di Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva, parte della nuova “Trilogia del Tempo Sospeso” una nuova produzione sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Toscana.

È Stato Così si muove in un tempo rallentato e introspettivo, dove la danza si fa ascolto e il corpo diventa luogo di sedimentazione della memoria. La coreografia attraversa una dimensione di sospensione, in cui i gesti emergono come tracce di ciò che è stato e di ciò che non ha potuto compiersi, restituendo una narrazione fragile e profondamente umana.

La rassegnazione evocata dal titolo non è rinuncia, ma accettazione consapevole: un abbandono che permette al corpo di smettere di resistere e di accogliere il proprio cambiamento. I movimenti esitano, ritornano, si trasformano, portando con sé il peso del tempo e la possibilità di una riconciliazione silenziosa. In questo spazio emotivo non si cerca una conclusione, ma una permanenza nel sentire.

Anche in questo appuntamento, il dialogo tra danza contemporanea e arti visive sarà introdotto dal direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa, offrendo al pubblico una chiave di lettura che intreccia gesto, spazio e immagine.

“Respiri di Bellezza”, la rassegna ideata e curata da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina è realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’Istituzione Le Mura e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Ingresso spettacolo e visita al Museo: 5 euro

Info e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com