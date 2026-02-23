"Parole disarmate per Gaza": alla libreria QB il libro di poesie di Roberto Pasquali

Grosseto: La settimana al bar libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto inizia domani, martedì 24 febbraio alle 18:00, con il libro “Parole disarmate per Gaza” di Roberto Pasquali che sarà introdotto dal Coordinamento Pace Grosseto.

Si può scrivere ancora poesia dopo Aushwitz? Era la domanda che si poneva Adorno nel 1949. E’ possibile oggi scrivere poesia durante il genocidio in corso in Palestina? Sì, risponde Roberto Pasquali col suo libro di poesie. “Parole disarmate per Gaza” edito da Campanotto, raccoglie testi scritti soprattutto in questi ultimi due anni. Di fronte alla tragedia del popolo palestinese e alla strage quotidiana che sta avvenendo sotto i nostri occhi la poesia cerca di alleviare il dolore e il senso di impotenza che ci pervade. Questo genocidio dimostra che il passato non insegna e che la storia si può ripetere.

“La Palestina – scrive Pasquali - vive in poche schegge di luce negli occhi di chi non ha più un tetto ma resiste con la fiducia nel bagliore che ci regalano le stelle”. La poesia non cambia il mondo ma forse può cambiare le persone.

Roberto Pasquali è nato a Bologna. E’ ideatore dell’archivio multimediale di poesia “La voce Regina”, presente in varie biblioteche comunali e universitarie di Bologna. Organizza laboratori di poesia all’interno delle scuole di ogni ordine e grado. Curatore di eventi e festival di poesia, ha pubblicato: La Primavera della mano (2002) e La Poesia Nica, antologia di poesia nicaraguense (2008), Parole disarmate per Gaza (2025) con Campanotto Editore. I suoi testi sono tradotti in varie lingue e pubblicati su riviste italiane e straniere.



