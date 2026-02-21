Cultura Il Misantropo di Molière al Teatro degli Unanimi di Arcidosso: un classico della commedia brillante e attualissima 21 febbraio 2026

Il Misantropo al Teatro degli Unanimi di Arcidosso. In scena il capolavoro di Molière, commedia brillante e attualissima. Matinée per le scuole martedì 24 febbraio Amiata: Dopo il grande successo da tutto esaurito di Paolo Rossi e Ugo Dighero, la Stagione Teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata continua con un grande classico Il Misantropo di Molière. Lunedì 23 febbraio alle ore 21.00 al Teatro degli Unanimi di Arcidosso, una commedia brillante e tagliente, capace ancora oggi di parlare al presente. Tra ironia, verità scomode e rapporti sociali sempre più fragili, il capolavoro di Molière torna in scena in una nuova rilettura che mette al centro l’insofferenza verso l’ipocrisia e le maschere delle relazioni, restituendo al pubblico uno spettacolo coinvolgente e attualissimo. È inoltre prevista una rappresentazione matinée per le scuole nella mattinata di martedì 24 febbraio alle ore 10.00, a conferma dell’attenzione del progetto teatrale anche verso il pubblico più giovane e il dialogo con il mondo scolastico. Tutti gli spettacoli della stagione iniziano alle ore 21.00. Biglietti e prenotazioni Biblioteca di Arcidosso – Tel. 0564 965057 (lun–ven, ore 9.00–13.00) Associazione Né Arte Né Parte – Tel./WhatsApp 347 9081631 (lun–sab, ore 15.00–19.00) I biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello spettacolo. Teatro degli Unanimi Piazza Cavallotti 4 – Arcidosso La stagione teatrale dei Teatri d’Amiataè un programma condiviso e promosso dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, che rinnova la sinergia culturale tra il Teatro degli Unanimi e il Teatro Amiatino.

