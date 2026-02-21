Giochi da tavolo a tema Medioevo: oggi a Grosseto, ingresso libero e torneo di MAGIC

Grosseto: Torna il secondo appuntamento con il “MEGA EVENTO GIOCHI DA TAVOLO” di BANDUS al Centro Sociale Pace. Sabato 21 febbraio dalle 17.00 alle 24.00 e oltre. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Dopo la grande partecipazione di pubblico all’evento di gennaio, le porte dell’Associazione che fa giocare la Maremma si aprono per il nuovo appuntamento questo sabato pomeriggio. Saranno privilegiati giochi ambientati nel Medioevo come “VILLAGE”, l’intramontabile “CARCASSONNE”, il complesso “I Viaggi di Marco Polo” che ci porterà sulla via della seta per chiudere contratti ricchissimi. Ma anche “ Architetti del Medioevo”, “Tokaido” e molti altri dalla decennale collezione di BANDUS!.





In associazione sono presenti i nostri volontari disponibili a spiegare i giochi, a giocare con i partecipanti e ad aiutare nella scelta dei giochi più adatti al livello di cultura ludica di ciascuno.

Con l’occasione, in serata, è in programmazione un torneo estemporaneo di MAGIC nella versione “I Vicoli di Grossetum”, il set dedicato a Grosseto di Ismaele Ricciarelli. Il torneo è gratuito, aperto ad un massimo di 16 partecipanti su prenotazione (inviare una email a info@bandus.it).







