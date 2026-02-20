Romeo e Giulietta - l'amore è saltimbanco: spettacolo teatrale al Rossella Falk di Tarquinia

Domenica 22 febbraio 2026, alle 18, la rappresentazione della compagnia Stivalaccio Teatro

Tarquinia: Al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia, domenica 22 febbraio 2026, alle 18, la compagnia Stivalaccio Teatro porta in scena “Romeo e Giulietta – l’amore è saltimbanco”, uno spettacolo che trasforma il capolavoro di William Shakespeare in materia viva e pulsante, riletta attraverso la lente del teatro popolare e della Commedia dell’Arte.

Sul fondale della celebre tragedia degli amanti di Verona affiorano anche suggestioni “otelliane”, pregiudizi mercantili e tempeste interiori: una danza scenica fatta di vita e morte, coltelli e veleni, comicità travolgente e intensa profondità emotiva. In scena Eleonora Marchiori, Michele Mori e Marco Zoppello, protagonisti di un adattamento brillante che intreccia ironia, pathos e riferimenti alla cultura pop, restituendo al pubblico uno Shakespeare sorprendentemente contemporaneo.

La vicenda è ambientata nel 1574, in una Venezia in fermento per l’arrivo di Enrico III di Francia, diretto a Parigi per essere incoronato re. Due saltimbanchi, Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, ricevono l’incarico di mettere in scena la più grande storia d’amore di tutti i tempi. Tra prove improvvisate, equivoci e colpi di scena, emerge la figura di Veronica Franco, poetessa e cortigiana della Serenissima, chiamata a vestire i panni dell’illibata Giulietta.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint di Barriera San Giusto, online sul sito archeoares.it e al botteghino del teatro, aperto a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La rappresentazione è inserita nel cartellone invernale 2025-2026 promosso dal Comune di Tarquinia e da Atcl.