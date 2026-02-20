"In Rosso": 13 Artisti a Confronto con il Colore Rosso alla Galleria Spaziografico

Alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima una mostra collettiva che esplora le possibilità espressive del rosso, tra pittura e scultura A cura di Gian Paolo Bonesini

Massa Marittima: La Galleria Spaziografico presenta "In Rosso", una mostra collettiva che riunisce tredici artisti invitati a confrontarsi con un unico colore: il rosso.

Tutte le opere hanno lo stesso formato, 50×50 cm. Questa scelta crea una condizione comune e permette di concentrare l’attenzione sul colore e sulle diverse possibilità espressive di ciascun artista. Il formato quadrato, affermatosi nel Novecento come forma autonoma della pittura, diventa lo spazio in cui il colore è protagonista.

La mostra non presenta solo monocromi. Alcuni artisti hanno scelto il rosso come colore unico e compatto, mentre altri lo hanno sviluppato attraverso variazioni, segni, stratificazioni e materiali diversi. Il percorso comprende anche una scultura, che estende la presenza del rosso nello spazio tridimensionale.

Il rosso diventa così l’elemento che unisce opere molto diverse tra loro, mettendo in evidenza le specificità di ogni ricerca. La limitazione a un solo colore spinge gli artisti a lavorare sulla materia, sul gesto, sulla luce e sul rapporto con lo spazio.

"In Rosso" nasce dalla volontà di riflettere sul ruolo del colore nell’arte contemporanea e sulla sua capacità di essere, da solo, elemento sufficiente per costruire un’opera.

Galleria Spaziografico – Massa Marittima



21 febbraio – 8 marzo 2026

Orari: tutti i giorni, 17.00–19.00 e su appuntamento

Inaugurazione: Sabato 21 febbraio 2026, ore 18.00

Artisti in mostra:

Lucilla Andreanelli

Bertram Biersack

Gian Paolo Bonesini

Manuela Cavallin

Luisa Del Campana

Giovanni Di Brizzi

Lorenzo Esposito

Simona Gaddi

Marco Marchetti

Maurizio Marrami

Laura Provenni

Giampaolo Territo

Claudio Ulivelli



