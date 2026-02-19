Scriabin Concert series, il recital di Massimiliano Soriente

Sabato 21 febbraio, alle Clarisse, nuovo appuntamento della rassegna musicale diretta dal maestro Di Cristofano

Grosseto: Sabato 21 febbraio, alle ore 17.30, prosegue la rassegna organizzata dall’associazione musicale Scriabin, diretta e curata dal maestro Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale comunale Giannetti. Protagonista della serata sarà il pianista Massimiliano Soriente, giovane interprete impegnato in un percorso di alta formazione e già distintosi in ambito concorsuale. Il costo del biglietto è di 8 euro, ridotto a 6 euro per i soci dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e di Fondazione Grosseto Cultura e a 3 euro per gli studenti dell’Istituto “Palmiero Giannetti”. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 333 5372994.

Il programma propone F. Mompou, Variazioni su tema di Chopin; A. Casella, due contrasti Op. 31; S. Rachmaninov, Variazioni su tema di Chopin Op. 22.

Massimiliano Soriente ha iniziato lo studio del pianoforte con Egidio Livi alla scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale di Sansepolcro. Attualmente studia al Conservatorio di Perugia con il maestro Mauro Nadir Matteucci e all’Accademia pianistica di Imola con il maestro Alessandro Taverna.