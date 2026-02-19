Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17.30 in sala consiliare a Scarlino capoluogo un incontro con l’autrice, in dialogo con Marta Ferri della Biblioteca comunale Mariotti

Scarlino: Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17.30 la sala consiliare di Scarlino capoluogo ospita la presentazione del libro “Filastrocche mostruose per stomaci forti” di Beatrice Bargiacchi. L’incontro, a ingresso libero, è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Scarlino in collaborazione con la Biblioteca comunale Mariotti con la rete Grobac e si inserisce nelle iniziative di “Scarlino, città che legge”. A dialogare con l’autrice sarà Marta Ferri. L’ingresso è libero.

Il volume propone un percorso narrativo originale, costruito sotto forma di filastrocche. Una scelta stilistica che richiama il linguaggio dell’infanzia ma che si rivolge a lettori di ogni età, utilizzando ironia e leggerezza per affrontare temi profondi come le delusioni, le fragilità e la ricerca della felicità.

I protagonisti delle pagine sono mostri solo in apparenza spaventosi: creature grottesche e sgangherate, piene di sogni e speranze, ma anche di limiti e paure. Figure che diventano lo specchio dell’esperienza umana, raccontando con un sorriso affettuoso le difficoltà e le contraddizioni che accompagnano ciascuno nel proprio cammino.

«Ho scelto di scrivere questa storia sotto forma di filastrocche perché è lo stile migliore per raccontare il messaggio del libro – spiega l’autrice Beatrice Bargiacchi –. Attraverso mostri solo in apparenza spaventosi parlo delle nostre fragilità, delle delusioni e della ricerca della felicità, usando ironia e leggerezza. Sono creature che, in fondo, ci assomigliano molto».

«Abbiamo voluto proporre questo incontro perché unisce una scrittura accessibile e originale a contenuti capaci di parlare a pubblici diversi – dichiara il vicesindaco e assessore alla cultura Michele Bianchi –. È anche un’occasione per valorizzare il ruolo della Biblioteca comunale Mariotti come spazio di relazione e di partecipazione culturale per la comunità».

Beatrice Bargiacchi, nata a Grosseto il 4 gennaio 1992, si è laureata in Filologia, letteratura e storia dell’antichità all’Università degli Studi di Firenze. Vive a Liegi, in Belgio, dove lavora in due associazioni culturali. Nel corso degli anni ha pubblicato racconti e raccolte con diverse case editrici, ottenendo riconoscimenti in ambito letterario, tra cui la vittoria al concorso “Raccontare Campiglia” nel 2023 e al Premio internazionale di arte letteraria “Il Canto di Dafne” nel 2024.