Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Capalbio: Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige questo weekend saranno proiettati “Hamnet – Nel nome del figlio” di Chloé Zhao e “Le cose non dette” di Gabriele Muccino. Il primo ci sarà venerdì 20 alle 16.15 e alle 21, sabato 21 alle 18.30 e alle 21 e domenica 22 febbraio alle 16.15. “Le cose non dette”, invece, sarà proiettato venerdì 20 alle 18.30, sabato 21 alle 16.15 e domenica 22 febbraio alle 18.30 e alle 21.

“Hamnet – Nel nome del figlio”. Dal premio Oscar Chloé Zhao, un film che guarda Shakespeare prima del mito e sceglie il punto di vista più intimo: quello della perdita. Ispirato al romanzo di Maggie O’Farrell, il film racconta William e Agnes Shakespeare dopo la morte improvvisa del loro figlio undicenne. Agnes (una grandiosa Jessie Buckley) è il cuore pulsante del film: madre, donna radicale, profondamente legata alla natura. Accanto a lei, Paul Mescal interpreta uno Shakespeare fragile, che prova a trasformare il dolore in creazione. Un racconto intenso e viscerale sul lutto, sull’amore e sul potere dell’arte come forza capace di dare forma, senso e durata a ciò che la vita spezza. Un’opera sensazionale, che resta addosso. 8 candidature agli Oscar e 2 Golden Globe vinti.

“Le cose non dette”. Una vacanza tra amici diventa il detonatore di tensioni, silenzi e verità difficili da affrontare, disegnando un ritratto tragicomico di una generazione adulta sospesa, incapace di scegliere e di fermarsi. Muccino torna ai temi a lui più cari — coppia, amicizia, tradimento, responsabilità — costruendo un racconto corale in cui fragilità emotive e tensioni private emergono senza filtri. Al centro, uomini e donne che inciampano nei propri desideri, nel rapporto con i figli e con chi verrà dopo di loro, mentre le cose non dette diventano il vero campo di battaglia.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.